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#Опросник ПАИ: Что построят на месте Псковской шпагатной фабрики?

Корреспонденты Псковского агентства информации узнали у жителей Пскова, что, по их мнению, появится на месте бывшей канатной фабрики Г. Ю. Мейера («Шпагатная фабрика») на ул. Леона Поземского.

Большинство псковичей не знают, что порисходит за высоким забором. Молодежь и подростки уверены, что это храм, ».посвященный писателю», или дом престарелых. Старшее поколение, наоборот, придерживается мнения, что это будет «какая-то развлекуха». Они надеются на стадион, но допускают строительство государственных учреждений.

Респонденты точно уверены, что это не частный дом, ведь для дома «это слишком жирненько». 

Наиболее внимательные псковичи высказали догадки, основанные на архитектуре здания. Они уверены, что это точно будет гостиница.

Между тем, на месте шпагатной фабрики планируют построить торгово-развлекательный центр, гостиницы и ресторан. Строительные работы ведутся с 2014 года.

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