На два года лишили прав жителя Куньинского района за вождение в нетрезвом виде

17:17, 04 сентября 2020, ПАИ

Жителя Куньинского района лишили водительских прав на два года за вождение в нетрезвом виде, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Установлено, что в деревне Мишкова Куньинского района мужчина 28 июня 2020 года сел в нетрезвом виде за руль скутера и поехал в Невель. На 425-м километре трассы М-9 «Балтия» он не справился с управлением, после чего скутер съехал в кювет.

При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что гражданин пьян. Таким образом, мужчина нарушил статью 264.1 УК РФ.

Выяснилось также, что ранее гражданин был подвергнут административному наказанию за совершение правонарушения по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, а именно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.