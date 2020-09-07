#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?

14:29, 07 сентября 2020, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации выяснил у горожан, хватает ли в Пскове площадок для выгула собак и как они относятся к хозяевам, которые не убирают за своими питомцами.

По первому вопросу большинство мнений жителей Пскова и не только сошлось на том, что не хватает.

Прежде всего, этот вопрос обычно волнует людей семейных, у которых есть дети. Молодая мама ответила: «Нет, конечно! Они нужны, и в первую очередь, для безопасности. Хорошо, когда идешь с собакой, погулял, там огорожена территория, там есть занятия для собаки. Кстати, в Европе, если говорить про площадки, там стоят контейнеры, хозяева за ними убирают. Нет вот этих куч, извините за выражение, кругом. Поэтому я считаю, что точно нужны такие площадки».

Добродушная жительница Пскова поделилась: «Я думаю, что нет. Потому что у нас выходят соседи и тут же, сразу под деревьями выгуливают. Я вообще не представляю, где у нас в Пскове есть площадки такие».

Мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, что у них тоже в городе нет специализированных площадок для выгула собак. Собачники гуляют в общественных парках, среди детей и людей других возрастов.

Девушка, хозяйка собаки, тоже отметила: «Нет, не хватает. У нас у самих небольшая собачка. Мы с ней гуляем, конечно, убираем за ней. Но хотелось бы, да, может, и специализированного парка для животных. Очень многие собаководы гуляют на детских площадках и не убирают за своими животными. Дети гуляют вместе с собаками, и это неправильно». Сама же их семья разделят прогулки с детьми и собакой.

На вопрос об отношении хозяевам, которые не убирают за своими собаками после прогулки, мнения разделились: одни жители выразили нейтральность к этому действию, другие же – резкое отрицание.

«А по-моему, никто не убирает. Отрицательно, а как? Выходишь и встаешь туда. И это проблема хозяев – пакетик, совочек обязательно – не власти. Если нет площадок, то хозяева должны сами как-то думать об окружающих тоже», – справедливо заключила жительница Пскова.

Необычный ответ последовал от молодого парня: «Забавно отношусь. Немножко нейтрально, но неприятно в то же время. Но в первую очередь, это дело хозяев, так как это их питомцы, а не государственные собаки, все-таки».