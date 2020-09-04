Четыре месяца проведёт в колонии житель Дедовичского района за неуплату алиментов

18:02, 04 сентября 2020, ПАИ

Житель Дедовичского района проведёт четыре месяца в исправительной колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина был лишён родительских прав, однако должен был выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери. Он являлся трудоспособным гражданином, проживал за счёт случайных заработков, однако ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своего несовершеннолетнего ребёнка.

Кроме того, в 2019-2020 годах мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за совершение иных административных правонарушений, имеет непогашенную судимость за неправомерное завладение транспортом без цели хищения.

Дедовичский районный суд с учётом наличия в действиях мужчины рецидива преступлений признал его виновным в нарушении статьи 157 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.