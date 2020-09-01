Тихановская обратилась к ОНН с просьбой о помощи

18:08, 04 сентября 2020, ПАИ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к ОНН за помощью по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза всемирной организации, сообщает Интерфакс.

Тихановская заявила, что ООН должна как можно быстрее отправить международную группу наблюдателей в республику с целью зафиксировать происходящее в стране.

«Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Белоруссии, несмотря на жестокость полиции», - сказала она.

Экс-кандидат призвала ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим и попросила о специальном заседании Совета по правам человека, которое было бы посвящено ситуации в Белоруссии.

«Теперь мы, народ Белоруссии, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы», - добавила Светлана Тихановская.