В Псковской области выявили заражённые луковицы тюльпанов из Польши

14:58, 08 октября 2026, ПАИ

Заражённые партии луковиц тюльпанов выявили на складе временного хранения в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства обнаружили карантинный объект во время фитосанитарного контроля более 110 тысяч луковиц тюльпанов, которые были выращены в Польше.

По итогам лабораторной экспертизы было подтверждено, что посадочный материал был заражён западным цветочным трипсом.

В итоге выпуск двух партий луковиц тюльпанов на территорию России запретили.