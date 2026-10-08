В Псковской области выявили заражённые луковицы тюльпанов из Польши
Заражённые партии луковиц тюльпанов выявили на складе временного хранения в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы ведомства обнаружили карантинный объект во время фитосанитарного контроля более 110 тысяч луковиц тюльпанов, которые были выращены в Польше.
По итогам лабораторной экспертизы было подтверждено, что посадочный материал был заражён западным цветочным трипсом.
В итоге выпуск двух партий луковиц тюльпанов на территорию России запретили.
Перелетевший Эльбрус псковский парапланерист отправил заявку в Книгу рекордов России