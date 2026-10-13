FIDE поддержала сокращение контроля времени в классических шахматах

11:18, 13 октября 2026, ПАИ

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) одобрила резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Резолюция основана на предложении Исландской шахматной федерации. При этом её принятие не означает немедленного изменения правил: согласно уставу, генеральная ассамблея утверждает общие принципы, а конкретные правила и положения находятся в компетенции совета FIDE. Совет подготовит и представит на утверждение нормативную базу, которая введёт укороченный контроль времени и позволит дополнительно проанализировать его влияние.

В рамках предлагаемого подхода использование контроля «60 минут плюс 30 секунд за ход» больше не потребует специального одобрения. В отдельных случаях также будет разрешён контроль «45 минут плюс 30 секунд». При этом сохранятся два ограничения: не более двух партий в день для турниров, идущих в зачёт титулов и норм, и не более одной нормы, полученной на турнире с укороченным классическим контролем.

Традиционно минимальный контроль времени для классических турниров высокого уровня составлял «90 минут плюс 30 секунд». В 2026 году FIDE запустила однолетний пилотный проект, позволяющий при одобрении квалификационной комиссии использовать «60 + 30» и в исключительных случаях «45 + 30», при этом партии по-прежнему оценивались как классические. Проект учитывал необходимость снижения организационных затрат и упрощения проведения турниров.