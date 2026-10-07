Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА

14:29, 07 октября 2026, ПАИ

В новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России сохранила за собой 35-ю строчку. Обновлённый список размещён на сайте организации.

В минувшую международную паузу российская команда провела три товарищеских встречи. Подопечные Валерия Карпина переиграли сборные Ирана (2:0) и Намибии (6:0), а также разошлись миром с командой Нигерии (3:3).

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сборная Испании. На второй строчке располагаются аргентинцы, на третьей – французы. В первую десятку также входят команды Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Бельгии, Нидерландов и Мексики.