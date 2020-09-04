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Пятиклассник на мопеде попал под колеса автомашины в Острове

Пятиклассник на мопеде попал под колеса автомашины в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Островские вести». ДТП случилось около 17 часов в пятницу, 4 сентября.

По информации очевидцев, школьник на мопеде «Альфа» двигался по улице 25-го Октября, а автомобиль такси выезжал из переулка. На пересечении улиц и произошло столкновение. Мальчик с травмами госпитализирован в Островскую межрайонную больницу.

В настоящее время сотрудниками ДПС выясняются обстоятельства происшедшего.

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