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Чупакабра из Себежа наводила ужас на местные курятники

Чупакабра из Себежского района, которая оказалась больной лисой, наводила ужас на местные курятники. Ранее сообщалось о появлении в себежской деревне Мостище странного зверя.

Журналисты газеты «Призыв» узнали подробности у местных жителей, которые пострадали от чупакабры-лисы.

Хозяйка частного дома Татьяна Иванова рассказала, что вышла во двор своего дома, услышав крики кур.

«Открыла дверь в хлев. Стоит пыль столбом. Ничего не видно. Но понимаю, что внутри какой-то зверь. Увидела только, что у него уши торчком. Выскользнула. Дверь прикрыла. А сама к окну. Вижу, что лисица. Позвала брата. Тот взял лопату. Вошел. Лиса не испугалась. Попытались оглушить — безуспешно. Обухом топора оглушили», - рассказала она.

Татьяна Иванова уверена, что лис в окрестностях две. Видели еще одну примерно такого же состояния, но крупнее.

По словам очевидцев, от павшего животного исходит очень неприятный запах. За время «визита» в хлев животное задушило 7 кур, одна курица съедена. Местному ветврачу отправили фото. Тот посоветовал павших кур сжечь, тело лисицы запаковать в целлофановый пакет и отправить на экспертизу в Псков.

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