Главный конструктор Ту-154 умер сегодня
Александру Шенгардту было 95 лет, - сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО «Туполев».
Александр Сергеевич трудился в отрасли более 70 лет. Участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.
35 лет Александр Шенгардт был главным конструктором Ту-154, первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса.
«Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт - человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», - говорится в сообщении ПАО «Туполев».