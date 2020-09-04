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Общество

Главный конструктор Ту-154 умер сегодня

Александру Шенгардту было 95 лет, - сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО «Туполев».

Александр Сергеевич трудился в отрасли более 70 лет. Участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

35 лет Александр Шенгардт был главным конструктором Ту-154, первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса.

«Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт - человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», - говорится в сообщении ПАО «Туполев».

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