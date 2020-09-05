Стенды со статистикой по ДТП появятся на дорогах Псковской области

16:10, 05 сентября 2020, ПАИ

На дорогах Псковской области появятся стенды со статистикой по дорожно-транспортным происшествиям. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что на этой неделе провёл совещание по безопасности дорожного движения и по его итогам дал поручение региональному комитету по транспорту и дорожному хозяйству совместно с областным ГИБДД в течение недели проанализировать все потенциально опасные участки автомобильных дорог. В ближайшее время от регионального комитета и ГИБДД должны поступить конкретные предложения по обеспечению мер безопасности, уточнил губернатор.

«Также необходимо определить места и установить на территории области предупредительные стенды, где будет указана статистика ДТП: сколько произошло аварий на этом участке, сколько людей погибли и сколько получили травмы», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона сообщил, что поручил специалистам дорожного комитета провести анализ проблемных участков дорог, на которые жители Псковской области жалуются в социальных сетях.

Губернатор также попросил псковичей быть бдительными и ответственными, сообщать в полицию информацию, когда люди в пьяном виде садятся за руль. «Если вы видите пьяного человека, который садится за руль машины – постарайтесь отговорить его это делать, вызовите ему такси. Если он вас не слышит, обращайтесь в полицию», – призвал псковичей Михаил Ведерников.