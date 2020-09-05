ФОТОФАКТ: На гипермаркете «Леруа Мерлен» появилось название

18:07, 05 сентября 2020, ПАИ

На строящемся в Пскове на Рижском проспекте гипермаркете «Леруа Мерлен» установили буквы названия, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

26 декабря 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов подписали трёхстороннее соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству торгового центра «Леруа Мерлен» в Пскове.

Согласно проекту, в Пскове будет построен гипермаркет площадью 13 тыс. кв. метров, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Инвестиции составят 800 млн рублей, на объекте будет создано 170 рабочих мест. По договоренности с региональными властями на полках магазина будут представлены товары местных производителей строительных материалов.

Кроме того, инвестор взял на себя обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» распахнёт двери для первых посетителей в конце 2020 года. Именно к этому моменту планируется завершить все строительные и отделочные работы.