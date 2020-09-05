0
18:07
ФОТОФАКТ: На гипермаркете «Леруа Мерлен» появилось название
17:43
«Конечная» - обзор второй книги Сергея Звонарёва от колумниста ПАИ
17:24
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
17:02
Движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца
15:31
Штат Псковской областной инфекционной больницы почти укомплектован
14:30
После недельной санобработки монастырь в Печорах снова откроется
12:53
Популярность новой эры
Еще новости
Общество

ФОТОФАКТ: На гипермаркете «Леруа Мерлен» появилось название

На строящемся в Пскове на Рижском проспекте гипермаркете «Леруа Мерлен» установили буквы названия, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

26 декабря 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов подписали трёхстороннее соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству торгового центра «Леруа Мерлен» в Пскове.

Согласно проекту, в Пскове будет построен гипермаркет площадью 13 тыс. кв. метров, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Инвестиции составят 800 млн рублей, на объекте будет создано 170 рабочих мест. По договоренности с региональными властями на полках магазина будут представлены товары местных производителей строительных материалов.

Кроме того, инвестор взял на себя обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» распахнёт двери для первых посетителей в конце 2020 года. Именно к этому моменту планируется завершить все строительные и отделочные работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: На гипермаркете «Леруа Мерлен» появилось название
05 сентября 2020
ФОТОФАКТ: На гипермаркете «Леруа Мерлен» появилось название
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
05 сентября 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца
05 сентября 2020
Движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца
Штат Псковской областной инфекционной больницы почти укомплектован
05 сентября 2020
Штат Псковской областной инфекционной больницы почти укомплектован
После недельной санобработки монастырь в Печорах снова откроется
05 сентября 2020
После недельной санобработки монастырь в Печорах снова откроется
На 50% выросло число погибших в ДТП в Псковской области
05 сентября 2020
На 50% выросло число погибших в ДТП в Псковской области
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
05 сентября 2020
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
05 сентября 2020
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России

Идет загрузка...