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Общество

Несколько центральных улиц Пскова перекроют для движения транспорта

6 сентября несколько центральных улиц в Пскове будут закрыты для транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10:00 до 17:00 закроется движение по улице Ленина на всем протяжении, а также на улице Некрасова на участке от улицы Ленина до улицы Воровского, на улице Воровского на участке от улицы Некрасова до улицы Свердлова, на улице Профсоюзной на всем протяжении, на улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Свердлова.

В эти часы здесь состоится марафон «Псковжилстрой 2020».

Объехать перекрытые улицы можно по Октябрьскому проспекту и улице Карла Маркса.

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