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Общество

Пилоты из Острова показали лучший результат на «Авиадартсе» в Рязани

Фото: rv-ryazan.ru

Пилоты из Острова показали лучший результат на конкурсе по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» в Рязани, сообщают «Рязанские ведомости».

Из-за коронавируса в международном этапе «Авиадартса» участие приняли только две страны, и 42 экипажа – 30 из России, и 12 – из Белорусии. Конкурс также был ограничен четырьмя номинациями. Полеты проходили с 25 августа по 2 сентября.

На церемонии награждения в номинации «Армейская авиация на боевых вертолетах» лучшими признаны пилоты войсковой части из Острова Псковской области.

Награды победителям, и экипажам, занявшим в конкурсе вторые и третьи места, вручил командующий Военно-воздушными силами РФ Андрей Юдин. Поздравляя пилотов, он отметил возросшую летную выучку экипажей, участвующих в конкурсе, и высказал мнение, что мастерство, которое продемонстрировали военные летчики – лучшее подтверждение их готовности к защите воздушных рубежей.

Церемония закрытия международного этапа конкурса «Авиадартс» завершилась показательными полетами пилотажной группы «Русские витязи».

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