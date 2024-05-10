На Земле началась сильная магнитная буря

22:35, 10 мая 2024, ПАИ

Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов Института прикладной геофизики.

Утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X, отметили специалисты.

Также на Солнце произошли две мощные вспышки 5 мая. Ранее вспышка такого же уровня произошла 3 мая. О том, какие опасные последствия она может вызвать, читайте здесь.

Учёные предупредили о приближении Солнца к максимуму активности. Такой пик активности может стать самым значительным за историю 20-летних наблюдений, отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Однако, специалисты утверждают, что каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит. Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками. Однако для большинства людей такое метеоявление пройдёт незаметно.