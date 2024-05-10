Без холодной воды временно останутся несколько улиц Великих Лук 14 мая

16:24, 10 мая 2024, ПАИ

Без холодного водоснабжения временно останутся несколько улиц Великих Лук 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в муниципальном предприятии «Водоканал».

14 мая с 9:00 и до окончания работ воды не будет на улицах Молодёжной, дома № 20, 23, 24, 26, 27, 28 и 29, Мелиораторов, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Литейной, дома № 23, 27, 29, Луговой, дома № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Воды не будет в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе, отметили специалисты.