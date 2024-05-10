В Санкт-Петербурге специалисты подняли со дна Мойки рейсовый автобус, упавший с пассажирами в реку

20:24, 10 мая 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники. Видео опубликовано в телеграм-канале МЧС России.

Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге сегодня, 10 мая.

По факту аварии МВД по Петербургу завело дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ещё одно дело – по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК), – возбудил Следственный комитет.

По данный момент сообщается о четверых погибших, остальные пассажиры госпитализированы.