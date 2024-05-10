Объявлен дополнительный конкурс проектов ТОС в Пскове

20:36, 10 мая 2024, ПАИ

Объявлен дополнительный конкурс проектов ТОС в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Как и обещал, объявили дополнительный конкурс проектов ТОС, чтобы использовать экономию призового фонда. Это значит, что ТОС Пскова могут ещё раз попытаться выиграть грант на благоустройство своей территории», – говорится в сообщении.

По условиям конкурса, заявка должна содержать одно мероприятие и не превышать один миллион рублей. Частью проекта благоустройства может стать небольшой ремонт, оборудование или озеленение двора.

Документы принимаются в управлении городского хозяйства по будням до 24 мая включительно. Консультацию можно получить по телефону 29-15-03.