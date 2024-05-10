Объявлен дополнительный конкурс проектов ТОС в Пскове
Объявлен дополнительный конкурс проектов ТОС в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Как и обещал, объявили дополнительный конкурс проектов ТОС, чтобы использовать экономию призового фонда. Это значит, что ТОС Пскова могут ещё раз попытаться выиграть грант на благоустройство своей территории», – говорится в сообщении.
По условиям конкурса, заявка должна содержать одно мероприятие и не превышать один миллион рублей. Частью проекта благоустройства может стать небольшой ремонт, оборудование или озеленение двора.
Документы принимаются в управлении городского хозяйства по будням до 24 мая включительно. Консультацию можно получить по телефону 29-15-03.
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