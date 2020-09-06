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Общество

В школах уже фиксируют случаи коронавируса

В российских школах уже фиксируют случаи коронавируса, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», - уточнил замминистра.

Он также прокомментировал очереди в школах по утрам, отметив, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей. 

«Все проблемы, которые мы сейчас видим, связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения. Мы можем закупить массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений, но все зависит от человеческого фактора. Во-первых, конечно же, мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения», - сказал Глушко.

По каждому такому случаю Минпросвещения проводит с коллегами в регионах дополнительную проверку.

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