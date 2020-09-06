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Великолукская полиция продолжает поиски 31-летнего Евгения Степанова

31-летнего великолучанина Евгения Степанова, пропавшего в августе 2019 года, продолжает искать полиция, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Евгений Степанов ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза светло-серые.

Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

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