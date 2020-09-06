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Общество

Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Псковской области достигло 4791.

Выздоровели 37 псковичей, за весь период - 3527. Скончались от коронавируса 65 жителей региона.

С марта проведено уже 86 тысяч 6 исследований на коронавирус, в том числе 425 за минувшие сутки.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1543 случая, Великие Луки – 913, Бежаницкий район - 57, Великолукский район – 195, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 74, Дновский район - 108, Красногородский район – 41, Куньинский район –43, Локнянский район - 14, Невельский район - 150, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 130, Опочецкий район – 49, Островский район – 346, Палкинский район - 55, Печорский район – 96, Плюсский район – 104, Порховский район - 168, Псковский район – 416, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 12, Пыталовский район – 26, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.

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