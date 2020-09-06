Учителей не станут заставлять делать прививку от коронавируса

17:53, 06 сентября 2020, ПАИ

Министерство просвещения не будет требовать от учителей вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, пишет ТАСС.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям это тоже будет предложено, - рассказал Дмитрий Глушко. - Это будет в добровольном порядке».

Он также сообщил, что школьникам сдавать тест на коронавирус не потребуется. По мнению первого замминистра, главное - организовать качественный контроль на входе в школы, который позволит выявлять людей с высокой температурой. Причем надо уделять больше внимания тем, кто работает в школе: учителям, администрации и другим сотрудникам.