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Общество

Назван самый бесполезный урок в школе

Эксперты назвали основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) самым бесполезным и устаревшим уроком в школе, пишет Lenta.ru.

«Лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — заявила HR-специалист Зулия Лоикова. По ее мнению, ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом.

Профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник института образования Ирина Абанкина заметила, что дети не должны сидеть за партой на уроке ОБЖ, обучение должно быть практико-ориентированным.

Эксперты посоветовали школьникам обратить внимание на химию и биологию, поскольку специалисты этих сфер будут востребованы в ближайшее время. Также специалисты рекомендовали изучать литературу, поскольку она закладывает основы нравственности.

Самыми нелюбимыми предметами в школе у взрослых россиян были химия, математика и физика. Меньше всего отрицательных голосов набрали мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, ОБЖ и информатика.

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