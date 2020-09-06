На 67-м месте находится Псковская область по индексу рынка труда

07:26, 07 сентября 2020, ПАИ

На 67-м месте находится Псковская область по индексу рынка труда по итогам 2019 года. Об этом пишет РИА Новости. Всего в рейтинге 85 позиций.

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский АО, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве.

Индекс рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.