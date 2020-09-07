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Общество

Десять сараев спасли от огня пожарные в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли от огня десять сараев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 5 сентября в 2:24 в бесхозном строении на Октябрьском проспекте, 29/45. Огонь повредил изнутри 80 квадратных метров строения, а также кровлю на площади пять квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 12 человек. Сотрудники МЧС спасли от огня десять сараев. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар случился 4 сентября в 14:28 в деревне Иваново Невельского района. Сгорела надворная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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