Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

11:09, 07 сентября 2020, ПАИ

За последние сутки в России выявили 5 185 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1223 (23,6%) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационном центре по коронавирусу СЗФО.

Кроме того, сообщается, что за сутки от COVID-19 умер 51 человек, выздоровели — 2 тыс. 328 человек.

За весь период по России от COVID-19 скончался 17 тыс. 871 человек.