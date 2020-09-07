0
11:20
Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
11:02
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
09:53
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
09:29
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
09:23
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
20:42
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
20:04
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
Еще новости
Общество

Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявили 5 185 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1223 (23,6%) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационном центре по коронавирусу СЗФО.

Кроме того, сообщается, что за сутки от COVID-19 умер 51 человек, выздоровели — 2 тыс. 328 человек.

За весь период по России от COVID-19 скончался 17 тыс. 871 человек.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки 25 тысяч москвичей готовы протестировать вакцину от коронавируса Названа доля переболевших коронавирусом россиян Более 27,2 млн человек в мире заразились коронавирусом Губернатор поблагодарил псковичей за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса После недельной санобработки монастырь в Печорах снова откроется Михаил Ведерников: Новых очагов коронавируса не выявлено в Псковской области Ещё 23 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 4 766 жителей Псковской области заразились коронавирусом 18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
07 сентября 2020
Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
07 сентября 2020
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
07 сентября 2020
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
07 сентября 2020
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
07 сентября 2020
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
06 сентября 2020
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
06 сентября 2020
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
Как сохранить здоровье сердца с помощью продуктов, рассказал эксперт
06 сентября 2020
Как сохранить здоровье сердца с помощью продуктов, рассказал эксперт

Идет загрузка...