Время новых традиций. Главные события месяца глазами экспертов. Август 2020 года

12:56, 07 сентября 2020, ПАИ

Летние каникулы завершились. Может показаться, что август стал одним из самых тихих и небогатых на события месяцев лета. Однако это только видимость. Совершенно точно можно сказать, что август 2020-го - время, когда в Псковской области дан старт новым проектам, одновременно поддержаны и старые традиции.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список из наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

ТОП-5

5 место. Командиром 76-й гвардейской дивизии назначен Сергей Чубарыкин

Назначение нового командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии несколько наших экспертов назвали рядовым событием. Однако большинство назначение Сергея Чубарыкина комдивом оценили все-таки как значимое. Слишком многое в жизни Пскова связано с десантниками, а ситуация в дивизии всегда влияла на общественный климат в городе и области. А уж какой командир — такая и дивизия.

4 место. Начало работы авиарейса Псков — Симферополь

«Куда бы еще полететь?» - такими темпами расширения авиасообщения этот вопрос станет для жителей Псковской области обыденностью. Усилиями региональных властей и лично губернатора Михаила Ведерникова («регион должен быть открыт и доступен») запущен анонсированный в июле авиарейс на Симферополь. Жаль, что уже ближе к концу сезона.

Фактически этим летом в воздухе над Псковом произошла маленькая революция: лететь отдыхать можно в Калининград, Крым, Краснодарский край! Нам бы еще рейсы в Европу — и... помечтаем.

Ранее наши эксперты события, связанные с развитием транспортного сообщения региона с остальным миром, ставили на первые места рейтинга. Теперь, похоже, новости о запуске новых маршрутов становятся обыденностью и воспринимаются, как сами собой разумеющиеся. Отсюда только 4 место.

3 место. В Пскове прошел open-air фестиваль «Музыка на воде»

«Ах ты наша прелесть!» - это один из наших экспертов не поскупился на выражение чувств к директору Псковской филармонии Лизе Барышниковой, организационно-творческий тандем которой с худруком и дирижером губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским приносит новые и новые плоды.

В этот раз — фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Музыка на воде».

Да, можно критиковать организаторов за место проведения: ну что же вы так, ну какой Мирожский пруд, рядом же дорога, машины шумят! Но ответом критикам стали более тысячи слушателей фестиваля, которые явно изголодались по культурной и светской жизни. Да и когда последний раз вот так, сидя на траве, у воды в Пскове слушали классическую музыку? Мероприятия для условной богемы — не в счет. Вот и получается, что Барышникова и Хондзинский хоть и привезли в Псков не новый формат фестиваля, но сделали это первыми.

Так что вместе с нашими экспертами ждем продолжения. И прямо скажем, мы соскучились по большим стадионным концертам здесь, в Пскове.

2 место. Фестиваль граффити и стрит-арта «Плеск»

Гигантские муралы в Пскове на стенах домов начали появляться немногим более года назад. И тогда же у горожан появились первые вопросы к их сюжетам и местам размещения, не говоря уже о художественном исполнении. В большинстве случаев муралы были продуктом копипаста уже существующих изображений, более или менее удачно перенесенные на стены домов.

Выводы были сделаны. И организаторы фестиваля «Плеск», прежде чем бездумно наносить что-то там куда-то там, провели конкурс, выставив эскизы и места их размещения на всеобщее обозрение и голосование.

И вот тут глазам псковичей, действительно, было где разгуляться, да и сами работы оказались авторскими, а не свистнутыми где-то на просторах интернета.

Еще одна очевидная находка: граффити появлялись на стенах техсооружений, например на зданиях теплоузлов, которые неприкаянными и описанными, а не расписанными стояли в центре спальных кварталов.

Так что Псков, наконец, не только «седой и древний», но яркий и молодежный. Глядишь, так добрее станем!

1 место. Обострение ситуации с ДТП на дорогах Псковской области

Как-то сложилось, что от августа в России ждут неприятностей. Еще ни разу месяц на этот счет не «подводил».

С сожалением приходится констатировать, что наш регион в этот раз тоже отметился неприятностями.

Большинство экспертов, которые принимают участие в нашем опросе, отметили резко возросшее число ДТП на дорогах региона. Водитель на угнанном автомобиле сбивает девушку на Рижском проспекте в Пскове. Гибель двух малышей в Великих Луках. Это только некоторые из резонансных аварий, который случились на дорогах региона в августе. И начало сентября показывает, что ситуация лучше не становится.

Череда смертельных ДТП вновь и вновь заставляет власти возвращаться к проблемам безопасности на дорогах. И отметим, что прямой зависимости между качеством дороги и ее безопасностью пока нет. Отсутствие тротуара или широкой обочины, отсутствие ремонта дороги или, наоборот, качественный ремонт — все в равной степени может стать причиной аварий, которые уносят жизни. Возможно ли переломить ситуацию одним только размером штрафов или увеличением числа камер видеофиксации, обустройством дорог? Конечно, нет.

Кто бы что ни говорил, а главная беда - в наших мозгах и ответственности на дороге, надежде на авось. Вот и превышаем скорость, едем по обочине, забываем включать поворотник, перебегаем дорогу в неположенном месте...

Рецепты, как изменить ситуацию, давно уже есть. Давайте все научимся ими пользоваться: и власти, и те, кто за рулем, и те, кто ходит пешком.

ТОП-10