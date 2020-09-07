За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент

12:25, 07 сентября 2020, ПАИ

За сутки из ковид-центра в Пскове не выписался ни один пациент, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. К тому же ещё 21 житель региона заболел коронавирусом. Число смертельных случаев, связанных с этим заболеванием, не изменилось, их 65.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заболели 4812 псковичей, выздоровели 3527.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1550 случаев, Великие Луки – 916, Бежаницкий район - 57, Великолукский район – 195, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 75, Дновский район - 108, Красногородский район – 41, Куньинский район –43, Локнянский район - 14, Невельский район - 150, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 131, Опочецкий район – 49, Островский район – 348, Палкинский район - 55, Печорский район – 97, Плюсский район – 104, Порховский район - 169, Псковский район – 418, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 12, Пыталовский район – 29, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.