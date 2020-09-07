Добавить остановку на маршруте Псков — Великие Луки просят пассажиры

13:08, 07 сентября 2020, ПАИ

Житель Бежаницкого района просит добавить еще одну остановку на пути следования поезда Псков — Великие Луки: на станции Чихачёво. Свое предложение мужчина оставил на сайте губернатора Псковской области.

«Сейчас для поездок в Псков или Порхов приходится делать пересадку на автобус в Бежаницах, что дороже и неудобней, либо через ж/д станцию Дно, но тогда приходится ночевать на вокзале в Пскове», - пояснил житель населенного пункта.

Введение этой остановки, по словам пассажира, упростит путь в Порхов и в Псков, а оттуда и в Санкт-Петербург для жителей деревни.

Ранее движение поезда по маршруту Псков – Великие Луки продлили на два месяца. Губернатор Псковской области призвал жителей направлять свои отзывы и предложения, чтобы скорректировать маршрут и сделать его более удобным для пассажиров.