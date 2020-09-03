В национальном парке «Себежский» появится 4G-интернет

15:05, 07 сентября 2020, ПАИ

Работу мобильной связи и интернета обсудили на встрече представители одной из компаний сотовой связи и руководство национального парка «Себежский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе нацпарка.

В рамках рабочего визита были обсуждены детали проекта расширения зоны работы мобильного интернета. На территории нацпарка установлено оборудование - приёмная антенна, роутер и мобильная базовая станция, способные обеспечить качественной связью всю территорию зоны отдыха. Посетители Эколого-просветительского центра «Озерявки» могут пользоваться качественной и устойчивой мобильной связью 4G/LTE и скоростным соединением с сетью Интернет на скорости до 10 Mbit/s.

Совместный проект включает в себя не только стабильную связь и интернет, но и возможности наблюдения за территорией парка с целью выявления пожаров, охрану природных комплексов, антивандальные меры, фотоловушки для наблюдения за птицами и животными.

Оборудование работает в тестовом режиме, при успешной реализации планируется установка более мощной базовой станции с целью обеспечения качественной связью жителей отдалённых населённых пунктов.