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Экономика

В национальном парке «Себежский» появится 4G-интернет

Работу мобильной связи и интернета обсудили на встрече представители одной из компаний сотовой связи и руководство национального парка «Себежский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе нацпарка.

В рамках рабочего визита были обсуждены детали проекта расширения зоны работы мобильного интернета. На территории нацпарка установлено оборудование - приёмная антенна, роутер и мобильная базовая станция, способные обеспечить качественной связью всю территорию зоны отдыха. Посетители Эколого-просветительского центра «Озерявки» могут пользоваться качественной и устойчивой мобильной связью 4G/LTE и скоростным соединением с сетью Интернет на скорости до 10 Mbit/s.

Совместный проект включает в себя не только стабильную связь и интернет, но и возможности наблюдения за территорией парка с целью выявления пожаров, охрану природных комплексов, антивандальные меры, фотоловушки для наблюдения за птицами и животными.

Оборудование работает в тестовом режиме, при успешной реализации планируется установка более мощной базовой станции с целью обеспечения качественной связью жителей отдалённых населённых пунктов.

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