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Общество

Первые контракты на поставку новых автобусов заключены в Псковской области

В Псковской области заключены первые контракты на поставку новых автобусов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подписаны уже три госконтракта между профильным комитетом и ООО «ГК «Современные транспортные технологии», которое выиграло электронные аукционы. Общая стоимость контрактов составила около 465 млн рублей.

Компания должна до конца года поставить в Псковскую область 172 автобуса. Из них 111 автобусов ПАЗ-320540-22. Они работают на двухтопливном двигателе и вмещают не менее 42 пассажиров каждый. 36 автобусов ПАЗ-4234-04, работающих на дизельном топливе и вмещающих не менее 50 человек, а также 25 автобусов ПАЗ-320405-04 на дизельном топливе, которые могут перевозить не менее 43 пассажиров каждый.

Все автобусы относятся ко второму классу, предназначены для пригородного и городского сообщения, оборудованы раздельными сидениями с двухточечными ремнями безопасности, поручнями, аппаратурой спутниковой навигации и устройством вызова экстренных оперативных служб. Техника будет задействована на пригородных маршрутах и в межмуниципальных перевозках, в том числе в подвозе школьников.

Закупка автобусов осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей. Обновление автобусного парка стало возможным благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с куратором региона – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Всего планируется приобрести более 240 автобусов. Они будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.

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