174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области

19:39, 07 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено 174 жилых помещения. Об этом заявила первый заместитель председателя регионального комитета по финансам Людмила Павлова во время совещания губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Людмила Павлова напомнила, что Псковской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно будет направлено более 200 млн рублей из федерального бюджета. С учётом софинансирования из областного бюджета выделенные средства позволят приобрести 174 жилых помещения, отметила она.

Руководитель профильного комитета уточнила, что эти средства в первоочередном порядке будут распределены между теми муниципальными образованиями Псковской области, которые смогут обеспечить приобретение жилых помещений уже в этом году.

Михаил Ведерников обратил внимание на возможность предоставления людям выбора, подразумевающего либо выделение квартиры, либо выплату денежного сертификата на улучшение жилищных условий. «Это даст возможность льготным категориям граждан целевым образом решить квартирный вопрос», – отметил губернатор и добавил, что опция в тестовом режиме будет доступна уже в этом году.