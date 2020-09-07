0
18:11
Первые контракты на поставку новых автобусов заключены в Псковской области
16:17
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
16:12
Итоги опроса: Нужна ли школьная форма ученикам?
15:40
Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии
15:02
Опубликовано расписание поезда Псков - Великие Луки до 15 ноября
15:01
Прямое движение по улице Поземского не открыто (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:53
Заведующая псковским детсадом опровергла информацию о навязывании платных услуг
Еще новости
Общество

174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области

В Псковской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено 174 жилых помещения. Об этом заявила первый заместитель председателя регионального комитета по финансам Людмила Павлова во время совещания губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Людмила Павлова напомнила, что Псковской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно будет направлено более 200 млн рублей из федерального бюджета. С учётом софинансирования из областного бюджета выделенные средства позволят приобрести 174 жилых помещения, отметила она.

Руководитель профильного комитета уточнила, что эти средства в первоочередном порядке будут распределены между теми муниципальными образованиями Псковской области, которые смогут обеспечить приобретение жилых помещений уже в этом году.

Михаил Ведерников обратил внимание на возможность предоставления людям выбора, подразумевающего либо выделение квартиры, либо выплату денежного сертификата на улучшение жилищных условий. «Это даст возможность льготным категориям граждан целевым образом решить квартирный вопрос», – отметил губернатор и добавил, что опция в тестовом режиме будет доступна уже в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Первые контракты на поставку новых автобусов заключены в Псковской области
07 сентября 2020
Первые контракты на поставку новых автобусов заключены в Псковской области
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
07 сентября 2020
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
Итоги опроса: Нужна ли школьная форма ученикам?
07 сентября 2020
Итоги опроса: Нужна ли школьная форма ученикам?
Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии
07 сентября 2020
Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии
Опубликовано расписание поезда Псков - Великие Луки до 15 ноября
07 сентября 2020
Опубликовано расписание поезда Псков - Великие Луки до 15 ноября
Прямое движение по улице Поземского не открыто (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 сентября 2020
Прямое движение по улице Поземского не открыто (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Заведующая псковским детсадом опровергла информацию о навязывании платных услуг
07 сентября 2020
Заведующая псковским детсадом опровергла информацию о навязывании платных услуг
Лучшие частные вертолеты
07 сентября 2020
Лучшие частные вертолеты

Идет загрузка...