Поисковики «Лизы Алерт» провели учения для псковичей

22:42, 07 сентября 2020, ПАИ

Пятнадцать добровольцев побывали на учениях псковского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «Вконтакте».

«Знаем ли мы, как действовать, если человек находится без сознания, как нужно эвакуировать пострадавшего, неукоснительно соблюдая главное правило «не навреди»? Каждому человеку важно уметь оказать первую доврачебную помощь. Ведь именно благодаря названным навыкам может быть спасена жизнь человека», - отметили поисковики.

В выходные участники отряда провели учения на территории Корытовского лесопарка. Старший направления первой помощи Константин Матвеев рассказал участникам об этапах эвакуации пострадавшего и правилах оказания первой помощи, продемонстрировав свои действия на практике. Добровольцы, участвовавшие в учениях, смогли задать свои вопросы и закрепить полученные теоретические знания на практике.