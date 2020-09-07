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Общество

Поисковики «Лизы Алерт» провели учения для псковичей

Фото: "Лиза Алерт".

Пятнадцать добровольцев побывали на учениях псковского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «Вконтакте».

«Знаем ли мы, как действовать, если человек находится без сознания, как нужно эвакуировать пострадавшего, неукоснительно соблюдая главное правило «не навреди»? Каждому человеку важно уметь оказать первую доврачебную помощь. Ведь именно благодаря названным навыкам может быть спасена жизнь человека», - отметили поисковики.

Фото: "Лиза Алерт".

В выходные участники отряда провели учения на территории Корытовского лесопарка. Старший направления первой помощи Константин Матвеев рассказал участникам об этапах эвакуации пострадавшего и правилах оказания первой помощи, продемонстрировав свои действия на практике. Добровольцы, участвовавшие в учениях, смогли задать свои вопросы и закрепить полученные теоретические знания на практике.

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