Как правильно питаться и не смотреть на цифры на весах, расскажут псковичам

09:35, 10 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс «Пищевое поведение: от диеты до РПП» проведёт психологическая служба ПсковГУ 28 октября в 16:00 в аудитории № 18 на улице Некрасова, 24. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Спикером выступит руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова. Участники мастер-класса обсудят, почему отношения с едой начинаются с заботы о себе, а после становятся невыносимыми, где граница между диетой и расстройством пищевого поведения, а также как не бояться еды и не смотреть на цифры на весах.

Чтобы посетить мастер-класс, необходимо предварительно записаться в сообщениях группы vk.com/pspskgu.