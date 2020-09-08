Двух миллионов рублей лишился пскович после звонка мошенника

10:12, 08 сентября 2020, ПАИ

Двух миллионов рублей лишился 47-летний житель Пскова после звонка мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции пскович рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются осуществить несанкционированный доступ к счету псковича. Затем «сотрудник банка» предложил мужчине отменить операцию. В результате «отмены» с депозитного счета владельца списано более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.