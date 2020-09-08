В гражданский оборот выпустили первую партию российской вакцины от коронавируса

10:58, 08 сентября 2020, ПАИ

В гражданский оборот выпустили первую партию российской вакцины «Sputnik V» от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает ТАСС.

Минздрав отмечает, что вакцина прошла все испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и в ближайшее время будет организована её поставка в регионы.

Вакцинирование будет проводиться в первую очередь в группах риска — среди врачей и учителей. Оно будет происходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований.

Завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко добавил, что после массового тестирования вакцины появится её более лёгкий вариант – он будет предназначен для детей.