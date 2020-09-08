Пособие для врачей по общению с беременными женщинами разработают в Псковской области

10:48, 08 сентября 2020, ПАИ

Методическое пособие для сотрудников медучреждений, которое поможет им оказывать консультации женщинам в преддверии родов, намерены разработать в псковской школе молодых родителей «Зарождение», сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на руководителя школы, председателя НКО «Региональный центр диагностики, реабилитации и оздоровления» Диану Грибанову.

«В ближайшей перспективе мы хотим создать методическое пособие для работников медучреждений. С помощью таких книг они сами могут вести подобные занятия», - отметила Грибанова.

Жительницы Псковской области, сообщила Грибанова, регулярно жалуются на нехватку врачей и узких специалистов в сфере акушерства. Особенно остро проблема ощущается в районах, где в большинстве медучреждений нет даже штатных акушеров-гинекологов.

НКО «Региональный центр диагностики, реабилитации и оздоровления» открыла школу молодых родителей «Зарождение» в этом году. Первоначальное финансирование в размере 500 тысяч рублей получено в Фонде президентских грантов. Помимо консультаций с беременными женщинами и молодыми мамами школа выпускает информационные буклеты, плакаты и различные брошюры, которые распространяются в медицинских учреждениях. За несколько месяцев к проекту присоединились крупные райцентры Псковской области.