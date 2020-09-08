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Общество

21 проект ТОСов в Псковской области победил во втором грантовом конкурсе

В Псковской области подвели итоги второго регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. Комиссия рассмотрела более 50 заявок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В результате в числе победителей 21 проект, представленный ТОСами Островского, Палкинского, Дновского, Опочецкого, Великолукского, Пыталовского, Себежского, Красногородского, Усвятского районов и Пскова. Их реализация позволит благоустроить общественные территории, внедрить энергосберегающие технологии, провести ремонт в досуговых учреждениях.

Общий объем грантовых средств, предоставляемых для реализации проектов в рамках второго конкурса инициатив ТОС, составил 2 млн рублей.

В Псковской области ранее состоялся грантовый конкурс проектов, разработанных ТОСами региона, в рамках которого 10 млн рублей распределили между 57 победителями.

Всего в Псковской области зарегистрировано более 100 территориальных общественных самоуправлений.

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