21 проект ТОСов в Псковской области победил во втором грантовом конкурсе
В Псковской области подвели итоги второго регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. Комиссия рассмотрела более 50 заявок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
В результате в числе победителей 21 проект, представленный ТОСами Островского, Палкинского, Дновского, Опочецкого, Великолукского, Пыталовского, Себежского, Красногородского, Усвятского районов и Пскова. Их реализация позволит благоустроить общественные территории, внедрить энергосберегающие технологии, провести ремонт в досуговых учреждениях.
Общий объем грантовых средств, предоставляемых для реализации проектов в рамках второго конкурса инициатив ТОС, составил 2 млн рублей.
В Псковской области ранее состоялся грантовый конкурс проектов, разработанных ТОСами региона, в рамках которого 10 млн рублей распределили между 57 победителями.
Всего в Псковской области зарегистрировано более 100 территориальных общественных самоуправлений.