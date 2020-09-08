11-дневные новогодние каникулы предлагает установить Минтруд

11:55, 08 сентября 2020, ПАИ

Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году планируются «январские каникулы» с 1 по 10 января, а также тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае предлагается сделать дни отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни «строенные» выходные выпадают на даты с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Также, согласно предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля», - пояснили перенос в Минтруде.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - это новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.