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Общество

Три серебра завоевали псковичи на фестивале спорта «Пара-Крым – 2020»

Три серебряных медали завоевали жители Псковской области на всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым – 2020», который проходил в Центре спорта «Эволюция» в Евпатории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Так, псковичка Дарья Матвеева стала второй в соревнованиях по настольному теннису. А Владимир Петров и Ольга Огинская завоевали серебряные медали в легкой атлетике (дистанция 400 метров).

Также в десятку лучших спортсменов по плаванию вошёл Эдуард Барканов, он занял пятое место. Данная дисциплина адаптивного спорта только начинает свое развитие в Псковской области, уточнили в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На фестивале спорта «Пара-Крым – 2020» псковские спортсмены также попробовали свои силы в различных мастер-классах по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия (электронная установка СКАТ), управлению креслом-коляской.

Всего в фестивале приняли участие более 400 спортсменов из 56 регионов России. Они соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, лёгкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

Поездка псковских спортсменов на фестиваль состоялась при активной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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