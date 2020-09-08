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Общество

Пскович выступил на первенстве Европы по академической гребле

Псковский гребец, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев выступил на первенстве Европы по академической гребле до 23 лет в немецком Дуйсбурге. В паре с Никитой Еськиным из Санкт-Петербурга пскович остановился в шаге от финального заезда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Без особого труда преодолев стадию квалификации в первый соревновательный день, подопечные заслуженного тренера России Сергея Матвеева надеялись во второй день на успех в полуфинальной части. Однако заданный белорусской парной двойкой темп в полуфинале выдержали не все. Матвеев и Еськин финишировали четвертыми и довольствовались только вторым местом в утешительном полуфинале.

Тренер Сергей Матвеев назвал выступление спортсменов как шаг вперёд в текущем сезоне, отметив, что бессоревновательный и бестренировочный перерыв все-таки сказался на состоянии гребцов. Следом псковича ждёт чемпионат России в Казани, где выступят и другие псковские гребцы. Также впереди молодежное первенство Европы в Ростове-на-Дону и первенство Европы в Польше.

Всего на прошедшем в Дуйсбурге континентальном первенстве российская сборная завоевала два комплекта медалей: Анастасия Любич стала бронзовой призёркой в одиночном разряде, также отличилась женская восьмерка, ставшая третьей в финале.

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