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Общество

Музыка военных оркестров прозвучит под открытым небом в семи районах Псковской области

Концерты военных и духовых оркестров пройдут 11 сентября сразу в семи муниципалитетах Псковской области в рамках V Военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион». Все выступления начнутся в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

В Печорах концерт состоится в парке культуры и отдыха «Треугольник». Для зрителей выступит оркестр Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга.

В Гдове музыкантов будут ждать на летней эстраде набережной реки Гдовки. Здесь выступит военный оркестр 82-го мотострелкового полка 69-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой дивизии из Каменки Ленинградской области.

В деревне Родина Псковского муниципального округа концерт пройдет на площади у Родинского дома культуры. Перед зрителями выступит 24-й военный оркестр Краснознаменного ордена Суворова Южного военного округа из Ростова-на-Дону.

В Пскове площадкой фестиваля станет концертный зал Псковского областного колледжа искусств. Здесь выступят детский духовой оркестр имени Александра Роора и духовой оркестр детской музыкальной школы № 5.

В Невеле концерт пройдет на летней эстраде Невельского районного дома культуры. Для жителей города сыграет 21-й военный оркестр Московского военного округа.

В Себеже музыканты выступят на городской набережной. Концерт даст оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

В Пыталово выступление состоится на площади у Пыталовского досугового объединения. Перед зрителями выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации из Москвы.

В Палкино концерт пройдет на площади у Палкинского районного центра досуга. Здесь выступит военный оркестр Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе из Санкт-Петербурга.

Вход на все концерты свободный.

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Музыка военных оркестров прозвучит под открытым небом в семи районах Псковской области

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