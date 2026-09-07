Установлены личности виновных в разгроме территории ТОС «Вдохновение» в Локне

12:47, 07 сентября 2026, ПАИ

Виновных в разгроме территории ТОС «Вдохновение» в Локне установили по горячим следам, сообщил глава округа Иван Белугин. Сейчас с ними работают правоохранительные органы.



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX







Глава поблагодарил жителей за неравнодушие и помощь, а сотрудников полиции – за оперативную работу. «Имена и фотографии участников произошедшего мы публиковать не можем в связи с требованиями законодательства о персональных данных», – добавил Белугин.

Инцидент с разгромом благоустроенной территории в Локне произошёл в ночь на 6 сентября. Вандалы разрушили то, что жители ТОС «Вдохновение» создавали и развивали на протяжении трёх лет у домов № 3 и 5 на улице Советской. Глава Локнянского округа Иван Белугин назвал произошедшее «осознанной подлостью» и пообещал добиться установления виновных.

После случившегося было направлено заявление в полицию. Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» начали проверку по факту публикации о повреждении благоустроенной территории.

ТОС «Вдохновение» является одним из самых активных территориальных общественных самоуправлений Локнянского округа. В 2025 году его проект «Аллея вдохновения» стал победителем областного конкурса: там установили скамейки и малые архитектурные формы, посадили ивы.