Около 50 килограммов канцелярии собрали псковичи для школьников Херсонской области

13:17, 07 сентября 2026, ПАИ

Около 50 килограммов школьных принадлежностей собрали в Пскове в рамках благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу». Главными адресатами помощи в этом году стали общеобразовательные учреждения Херсонской области, сообщили организаторы телеканалу «Первый Псковский».

Цель акции «Соберём ребёнка в школу» – оказать адресную помощь в подготовке к 1 сентября детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с особенностями здоровья, школьникам из исторических регионов России и семьям участников СВО.

Главными адресатами помощи в этом году стали общеобразовательные учреждения Херсонской области. В числе собранного – ручки, карандаши, краски, стаканчики-непроливайки и другие необходимые для учёбы вещи. По словам начальника Ресурсного центра добровольчества Псковской области Алины Корныльевой, точное число участников акции оценить сложно – помимо отдельных людей, к сбору подключились ещё и различные организации.

Сбор завершился в День знаний, собранная помощь уже направлена адресатам. Организатором акции выступило Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с Ассоциацией волонтёрских центров, НКО и институтов общественного развития «Добро.рф».