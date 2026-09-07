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Многодневный крестный ход проводит Великолукская епархия

7 сентября в Псковской области начался Святогорский крестный ход с чудотворным Святогорским списком Феодоровской иконы Божией Матери. Паломники пройдут из Пушкинских Гор через Вехно, Новоржев, Жадрицы, Теребени, Опочку, Красногородск и Велье. Завершится крестный ход 12 сентября возвращением святыни в Святогорскую обитель в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Ранним утром после молебна крестный ход, который возглавляет настоятель Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков), вышел из обители в Пушкинских Горах в сторону деревни Вехно Новоржевского района.

У Поклонного креста на въезде в Вехно крестоходов встретил епископ Великолукский и Невельский Варнава. В старинном храме Преображения Господня состоялись Божественная литургия и благодарственный молебен перед образом Божией Матери.

Богослужение возглавил епископ Варнава. Ему сослужили благочинный Новоржевского церковного округа Великолукской епархии протоиерей Стефан Вахрушев, настоятель Святогорской обители игумен Василий (Бурков), настоятель Преображенского храма иерей Сергей Поковба и клирики Великолукской епархии. За литургией молились братия и сестры монашеских обителей и архиерейских подворий епархии.

После богослужения владыка Варнава поздравил причастников с принятием Святых Христовых Тайн, поблагодарил Господа за начало крестного хода и обратился к его участникам с архипастырским словом и благословением.

Из храма Преображения Господня крестный ход направился в обитель милосердия «Милующая» и строящуюся братскую обитель Милостивой Богородицы. Их основателем был духовник Православной детской миссии иеросхимонах Иоанн (Миронов).

В дальнейшем участники крестного хода посетят Новоржев, Жадрицы, Теребени, Опочку, Красногородск и Велье. 12 сентября святыня вернется в Святогорскую обитель. Присоединиться к крестному ходу можно на любом его этапе.

Традиция Святогорского крестного хода имеет историю, насчитывающую более двух столетий. Согласно указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 года, ежегодно в первый день сентября из Святогорского монастыря в Новоржев, Опочку и другие окрестные села стали совершать крестное хождение со святыми чудотворными иконами Божией Матери.

Поводом для этого стало обращение жителей Новоржева и окрестных сел с просьбой принести святые иконы для благодарственных молитв Богу и Божией Матери за избавление от гибели и разорения во время Отечественной войны 1812 года.

Традиция прервалась в советское время и была возрождена в 2022 году.

Точное время появления чудотворного Феодоровского образа Божией Матери в Святогорской обители неизвестно. По монастырскому преданию, икону написали греки. Образ пережил годы богоборчества и сегодня, как и до революции, находится в Успенском соборе Святогорского монастыря на южной стене основного четверика.

Феодоровская икона почитается как чудотворная. Первые письменные свидетельства об исцелениях, связанных с образом, относятся к XIX веку.

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