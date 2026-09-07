Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют в России в 2027 году

13:55, 07 сентября 2026, ПАИ

Индексация в России в 2027 году затронет страховые, социальные и военные пенсии, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сроки и порядок повышения будут зависеть от вида пенсии и категории получателя.

Страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля — их размер увеличат с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год. С 1 апреля страховые пенсии дополнительно пересчитают исходя из роста доходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

В апреле также вырастут социальные пенсии. Они назначаются, в частности, инвалидам, гражданам, потерявшим кормильца, людям без необходимого трудового стажа, а также тем, кому не хватило пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.

Работающим пенсионерам в августе 2027 года проведут дополнительный перерасчет страховых пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущий год.

Военные пенсии планируют проиндексировать в октябре. Их размер напрямую не привязан к инфляции — повышение зависит от роста денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Все индексации и перерасчеты будут проводиться автоматически. Получателям не потребуется подавать заявления или лично обращаться в отделения Социального фонда.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Изменения затронут в том числе граждан, достигших 80-летнего возраста, людей с инвалидностью, работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий.