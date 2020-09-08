0
17:08
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
17:05
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
16:43
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
16:03
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
15:24
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
15:13
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
14:42
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
Еще новости
Общество

«БиблиоЛюб» открылся после ремонта в Пскове

8 сентября в Пскове состоялась торжественная церемония открытия модельной библиотеки «БиблиоЛюб», модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в церемонии открытия приняли участие представители региональной и муниципальной властей, работники учреждения и жители Пскова.

С открытием библиотеки всех собравшихся от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой поздравил зампредседателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн.

«В результате реализации проекта появилось новое общественное пространство, ориентированное на потребности различных групп населения. Сегодня «БиблиоЛюб» – многофункциональный просветительский центр, обеспечивающий всем желающим доступ к мировым интеллектуальным ресурсам. Уверена, что библиотека станет местом притяжения псковичей, здесь появится возможность реализовать самые интересные образовательные проекты, воплотить смелые идеи в жизнь, творить, узнавать новое», – отмечено в приветственном адресе.

После торжественной части сотрудники библиотеки пригласили всех гостей мероприятия на экскурсию по учреждению. Детям и взрослым специалисты показали обновленный книжный фонд, новую систему взаимодействия с читателями посредством информационного киоска, а также современное оснащение – интерактивный стол, 3D-принтер, графические редакторы и многое другое.

Библиотека также приспособлена для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обустроен пандус, обстановка в помещениях также обустроена с учетом требований доступной среды.

Эта библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Общая сумма модернизации учреждения составила порядка 10,9 млн рублей. Средства выделены из консолидированного бюджета. Работы по модернизации учреждений проводятся еще в двух муниципалитетах региона.

В рамках модернизации улучшено техническое оснащение библиотеки: увеличено число компьютеризированных рабочих мест пользователей, приобретена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, ноутбуки, электронные книги, акустическая система, цифровой фотоаппарат). Для комфортного и приятного времяпрепровождения в библиотеке приобретена современная библиотечная мебель, в том числе мобильные стеллажи, оборудован конференц-зал для проведения мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
08 сентября 2020
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
08 сентября 2020
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
08 сентября 2020
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
08 сентября 2020
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
08 сентября 2020
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
08 сентября 2020
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
08 сентября 2020
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
#Опросник ПАИ: топить или не топить, вот в чем вопрос
08 сентября 2020
#Опросник ПАИ: топить или не топить, вот в чем вопрос

Идет загрузка...