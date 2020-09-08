«БиблиоЛюб» открылся после ремонта в Пскове

14:42, 08 сентября 2020, ПАИ

8 сентября в Пскове состоялась торжественная церемония открытия модельной библиотеки «БиблиоЛюб», модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в церемонии открытия приняли участие представители региональной и муниципальной властей, работники учреждения и жители Пскова.

С открытием библиотеки всех собравшихся от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой поздравил зампредседателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн.

«В результате реализации проекта появилось новое общественное пространство, ориентированное на потребности различных групп населения. Сегодня «БиблиоЛюб» – многофункциональный просветительский центр, обеспечивающий всем желающим доступ к мировым интеллектуальным ресурсам. Уверена, что библиотека станет местом притяжения псковичей, здесь появится возможность реализовать самые интересные образовательные проекты, воплотить смелые идеи в жизнь, творить, узнавать новое», – отмечено в приветственном адресе.

После торжественной части сотрудники библиотеки пригласили всех гостей мероприятия на экскурсию по учреждению. Детям и взрослым специалисты показали обновленный книжный фонд, новую систему взаимодействия с читателями посредством информационного киоска, а также современное оснащение – интерактивный стол, 3D-принтер, графические редакторы и многое другое.

Библиотека также приспособлена для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обустроен пандус, обстановка в помещениях также обустроена с учетом требований доступной среды.

Эта библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Общая сумма модернизации учреждения составила порядка 10,9 млн рублей. Средства выделены из консолидированного бюджета. Работы по модернизации учреждений проводятся еще в двух муниципалитетах региона.

В рамках модернизации улучшено техническое оснащение библиотеки: увеличено число компьютеризированных рабочих мест пользователей, приобретена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, ноутбуки, электронные книги, акустическая система, цифровой фотоаппарат). Для комфортного и приятного времяпрепровождения в библиотеке приобретена современная библиотечная мебель, в том числе мобильные стеллажи, оборудован конференц-зал для проведения мероприятий.