В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами

15:38, 08 сентября 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Владелец автомобиля рассказал полиции, что отлучился по делам и оставил ключ зажигания внутри. Также выяснилось, что на заднем сиденье спали два друга петербуржца, однако угонщика это не остановило.

Обнаружить угнанный автомобиль удалось у станции метро «Технологический институт». Затем полиция задержала и угонщика, им оказался 32-летний молодой человек. Против него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).