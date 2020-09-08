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В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами

В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Владелец автомобиля рассказал полиции, что отлучился по делам и оставил ключ зажигания внутри. Также выяснилось, что на заднем сиденье спали два друга петербуржца, однако угонщика это не остановило.

Обнаружить угнанный автомобиль удалось у станции метро «Технологический институт». Затем полиция задержала и угонщика, им оказался 32-летний молодой человек. Против него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

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