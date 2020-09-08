Улицу Советскую от площади Победы до Металлистов временно перекроют в Пскове

16:28, 08 сентября 2020, ПАИ

С 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях на перекрестке улиц Советской и Гражданской будет перекрыто движение автотранспорта по улице Советской от площади Победы до улицы Металлистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщили в администрации Пскова, движение общественного автотранспорта будет осуществляться по маршруту: дамба - площадь Героев-десантников - улица 128-й Стрелковой дивизии - улица Вокзальная - вокзал и в обратном направлении.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.